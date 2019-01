Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opruimen met de Rotterdamse Marie Kondo Marie Kondo Foto: Marie Kondo/Netflix

​'Does it spark joy?' Word je hier blij van? Nee, dan moeten de spullen weg. Door de hitserie Tidying Up with Marie Kondo stellen mensen over de hele wereld zichzelf die vraag tijdens het opruimen. De Rotterdamse opruimspecialist Sharon van Doeveren stelt die vraag niet.

"Ik ben Marie Kondo met Rotterdamse nuchterheid", vertelt Van Doeveren. "Ik vraag liever: draag je dit nog, of gebruik je deze spullen nog?" De Japanse zakenvrouw Kondo werd jaren geleden bekend door haar boek met de door haar ontwikkelde opruimmethodes. Sinds een paar weken staat op Netflix een serie waarin de Japanse mensen helpt opruimen. Sindsdien is Marie Kondo echt een wereldwijde sensatie.

"Toch staat de telefoon niet roodgloeiend", zegt Van Doeveren die het opruimbedrijf TwoTidy heeft. "Dat valt dus heel erg mee, of misschien juist wel tegen." De twee vrouwen achter TwoTidy hebben hun eigen methode ontwikkeld, al voor het boek van Kondo op de markt kwam. "Toch zijn er ook overeenkomsten. Ook wij beginnen met de kledingkast. Het is makkelijk beginnen, want de kleding gooi je gewoon op het bed. Het neemt zo niet veel ruimte in." De Rotterdamse heeft één grote tip voor wie een opgeruimd huis wil: stop met kopen. "Koop alleen iets als het nodig hebt, en kijk vervolgens wat je dan weer weg kunt doen."