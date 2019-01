Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVEBLOG: persconferentie rond Feyenoord-Fortuna Sittard Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord neemt het woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker op tegen Fortuna Sittard. Op dinsdagmiddag is er een persconferentie in De Kuip met Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. RTV Rijnmond is erbij.

De persconferentie begint tussen 13:30 en 14:00 uur. Deze wekelijkse persbabbel is te volgen via de onderstaande liveblog: Feyenoord-Fortuna begint woensdagavond om 20:45 uur en is natuurlijk live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de twee radiocommentatoren in De Kuip. Radio Rijnmond Sport duurt van 19:00 tot 23:00 uur.