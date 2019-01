Man die hielp bij ontsnapping in vuilniszak gepakt

De 26-jarige man, die wordt verdacht van het helpen ontsnappen van een man uit gevangenis De Schie, is opgepakt. Dat meldt de Landelijke Eenheid.

Eind december wist een gevangene in een blauwe vuilniszak de Rotterdamse gevangenis te verlaten. Hij werd daarbij geholpen door een 26-jarige man, die maandag is opgepakt. Deze man had zijn gevangenisstraf nét achter de rug toen hij zijn medegevangene hielp.

De ontsnapte man is nog niet gevonden, meldt de politie.