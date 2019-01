Rotterdamse muzikant speelt op Braziliaans carnaval

Rotterdammer Steven Brezet geeft als enige én eerste Nederlander eind februari acte de présence op het wereldberoemde carnaval in Brazilië, 'Salvador da Bahia'. De percussionist rijdt een week lang mee op de truck van de Braziliaanse artiest Denny Denan, door de straten van Salvador.

Het Braziliaanse carnaval wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht. Denan vroeg de Rotterdammer om met hem mee te spelen.

"Het is een enorme eer dat ik hiervoor ben gevraagd", vertelt Brezet. "Het wordt tien dagen knallen en weinig slapen. Het hele land werkt naar deze periode toe, het carnaval is voor iedereen belangrijk. Ik ben zo benieuwd hoe het publiek op mij gaat reageren."

Brezet is geen onbekende in Brazilië. Als muzikant reist hij geregeld af naar het land om mee te spelen met grote Braziliaanse artiesten. Daarnaast geeft hij regelmatig workshops in de miljoenenstad Salvador.

"De muzikanten van daar vinden het te gek dat ik als Nederlander hun muziek goed speel", zegt Brezet. "Ik word er als een familielid opgenomen."