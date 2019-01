'Gio' over bekerduel Feyenoord-Fortuna: 'We zullen er anders staan'

Na de 3-1 nederlaag van Feyenoord tegen PEC Zwolle, moeten de Rotterdammers er woensdagavond gelijk alweer staan. Trainer Giovanni van Bronckhorst is blij dat hij gelijk weer aan de bak mag in het bekerduel met Fortuna Sittard. In de competitie werd er in De Kuip nog met 2-0 verloren. ''Wij zullen er morgen anders staan dan in de vorige wedstrijd tegen Fortuna.''

Behalve keeper Justin Bijlow is iedereen fit voor het bekerduel met Fortuna. ''Ik denk dat Fortuna met dezelfde intentie naar De Kuip zal komen. In de competitiewedstrijd begonnen we goed en ook daar werd het minder. De ruimtes op het middenveld werden te groot. Wij zullen er morgen anders staan, dan in de vorige wedstrijd tegen Fortuna.''

Ook kwam de pijnlijke nederlaag van zaterdag in Zwolle nog ter sprake. ''Ik denk dat wij maar een deel van de eerste helft hebben gevoetbald op de manier waarop we kunnen. We hebben de kansen om op voorsprong te komen niet gepakt. In de tweede helft werd het steeds minder en staan we niet meer met één gedachte op het veld'', aldus de trainer van Feyenoord.

St. Juste

Van Bronckhorst uitte afgelopen weekend openlijk kritiek op verdediger Jeremiah St. Juste, maar kwam daar in de persconferentie enigszins op terug. ''Niet alleen hij speelde minder. Als team waren niet goed. Ook Jerry had daar problemen mee. We verloren niet door de persoonlijke bijdrage van Jerry. De vraag was persoonlijk, maar mijn antwoord was algemeen.''

''We weten dat Jerry af en toe niet oplettend genoeg is. Zaterdag was dat vaker dan normaal. Daar zijn we met hem mee bezig. Maar ongeïnteresseerd waren niet mij woorden. Dat is bij hem ook niet het geval.''