Van der Heijden: 'Het is aan ons om de negativiteit om te draaien'

Jan-Arie van der Heijden viel zaterdagavond in het verloren duel met PEC Zwolle geblesseerd uit. De verdediger van Feyenoord had wat last van zijn luchtwegen, maar kan woensdagavond tegen Fortuna Sittard gewoon starten. ''Ik was wat ziekjes, maar ben weer helemaal hersteld'', aldus de fitte Van der Heijden.

Toch bleef het gevoel van de 3-1 nederlaag in Zwolle nog wel hangen bij de verdediger. ''Het plezier was gedaald na de wedstrijd, maar nu gaan we weer de positieve kant op. Er staat weer een belangrijke wedstrijd voor de deur en die moeten we winnen. Het is aan ons om de negativiteit om te draaien.''

Na de bekerwedstrijd van woensdag wacht op zondag de Klassieker in De Kuip. ''Als we de halve finale willen halen dan moeten we Fortuna verslaan. We moeten de positieve kant benadrukken en zorgen dat we resultaten gaan halen.''

