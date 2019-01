Deel dit artikel:













Man bespuugt agent en trapt vervolgens in zijn gezicht

Een agent is maandagavond op Rotterdam Centraal bespuugd en vervolgens mishandeld. De politie was gebeld, omdat een man alcohol dronk in het stationsgebied, en dat is verboden. De man bleek al eerder agenten mishandeld en beledigd te hebben.

De agent in kwestie had een bloedneus, een blauw oog en flink wat schrammen. De opgepakte man bleek veel gedronken te hebben. De man veroorzaakte overlast en dus wilden de agenten hem het station uitzetten. "Hij was het hier niet mee eens en spuwde een van ons vol in het gezicht", laat de politie weten. "En dat is echt heel ranzig om mee te maken. We wilden hem hiervoor aanhouden, maar hij werkte niet mee en spuugde nog een keer." Op het het politiebureau bleek de man een vreemdeling te zijn. "De recherche gaat kijken of de man het land kan worden uitgezet."