Vuurwerk oorzaak van brand aan Insulindesingel Vlaardingen

Vuurwerk was de oorzaak van de brand aan de Insulindesingel in Vlaardingen tijdens de jaarwisseling. Het vuurwerk kwam in de dakgoot van het wooncomplex terecht en daarna is er brand ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek.

Vijftien woningen waren na de brand onbewoonbaar. De bewoners van twee woningen zijn inmiddels weer thuis. De andere bewoners moeten zeker tot maart wachten, laat woningbouwvereniging Waterweg Wonen weten. Lees ook: Herstel woonblok Vlaardingen gaat zeker 2,5 maand duren Na de brand hadden alle bewoners snel onderdak. "Sommigen via vrienden of familie, anderen bieden wij tijdelijk onderdak of verhuizen naar een andere woning", zegt de woningbouwvereniging. "We hopen dat ze, als ze weer terug naar huis kunnen, van hun opgeknapte woning en rust kunnen genieten."