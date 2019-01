'Bange douanier sliep met knuppels op de bank'

De Rotterdamse douanier Gertie V.(49) stond dinsdag terecht voor corruptie, maar verkoos grotendeels te zwijgen. Uit het dossier rijst het beeld van een man die in de klauwen van criminelen zat en niet meer uit het wereldje kon stappen.

Vooropgesteld: dat ontkent hij zelf. Gertie V. zegt niets met drugstransporten te maken te hebben. Sterker, hij was juist bezig met het verbeteren van de procedures bij de Rotterdamse douane. "Er was van alles mis."

Justitie volgt hem al jaren. In 2011 kwam de eerste melding van de criminele inlichtingendienst dat V. zich mogelijk met drugstransporten bezighield. Concreet werd het in 2015. Eerst in oktober bij een transport ananassen uit Costa Rica dat aankwam in de Rotterdamse haven.

Een dag later werd een vrachtwagenchauffeur ontvoerd en beroofd van zijn oplegger. De daders vertelden hem dat er verdovende middelen tussen de ananassen zaten. Een check bij de douane leerde de recherche dat Gertie V. de bewuste containers op wit had gezet, wat betekent: geen controle. "Ik heb geen herinnering aan deze zending."

Joggingbroek

In december van datzelfde jaar kwam een container met verhuisspullen uit Curaçao aan in Rotterdam. Er zat 26 kg cocaïne tussen. Gertie V. zou hebben geregeld dat de container niet bij de douane werd gecontroleerd, maar bij de geadresseerde. Ook in dit geval ziet justitie dat als het doorlaten van een container. Het formulier daarvoor zat in de joggingbroek van de douanier. Waarom nam hij werk mee naar huis? "Om de procedures te verbeteren."

En verder zweeg hij. Dat deed justitie besluiten om dan maar eens een opsomming te geven van het bewijs tegen V. Een collega vond het opvallend dat hij bepaalde containers, van dubieuze zendingen, buiten de controle hield. Hij zou op de loonlijst hebben gestaan van criminelen.

Een getuige zegt: "Gertie heeft mij verteld dat hij wilde stoppen, maar niet kon. Hij werd bedreigd en zijn gezin ook. Je zag aan hem dat hij het moeilijk had."

Knuppels

Volgens de getuige wilde hij zijn gezin beschermen. "Hij sliep beneden op de bank met zijn knuppels. Hij zei: 'dan moeten zij eerst om mij heen'." In een afgeluisterd gesprek met zijn vrouw zei hij dat hij altijd om zich heen keek.

Drugshandel draait om geld. Justitie denkt dat hij een kwart van de opbrengst kreeg per gelukt drugstransport. Tegen een collega zou hij hebben gezegd: "Ik wil een flinke klapper maken en naar Curaçao gaan."

Gertie V. zou onder meer 90.000 euro hebben verdiend met drugszaken, zo maakt de FIOD op uit zijn uitgavenpatroon. Zijn verklaring: "Ik had geld van een erfenis. Toen mijn vader ziek werd, begon hij mij al contante bedragen te geven. Ik weet niet precies hoeveel."

Salaris

Bij een medeverdachte, Jacob van D., is bijna zes ton aangetroffen. Justitie denkt dat de drugshandelaren het 'salaris' voor de douanier tijdelijk stalden bij Van D. en dat hij er steeds wat kon ophalen. Zijn reactie is kort en duidelijk: "Dat geld was niet van mij. Voor de rest praat u maar met Jacob." Deze verdachte wordt op een later moment berecht.

Gertie V. is de tweede Rotterdamse douanier die wordt vervolgd in een groot drugsonderzoek. Vorig jaar kreeg Gerrit G. 14 jaar cel. Vorige week nog werden drie andere douaniers opgepakt, omdat zij drugsgeld zouden hebben witgewassen.

Allemaal collega's. Maar Gertie V. is anders, zegt hij. "Mijn leven wordt al jaren bewust kapot gemaakt door justitie." Waarom dan?, wilde de rechter weten. "Dat weet ik ook niet." Donderdag gaat de rechtszaak verder. Dan komt justitie onder meer met een strafeis.