Kaarten voor The Passion in Dordrecht bijna op The Passion in Rotterdam

De duizend plaatsen voor mensen die mee willen lopen in The Passion zijn in twee uur tijd zo goed als vergeven. Het gaat om plekken in de stoet die het verlichte kruis volgt. The Passion is een tv-programma van de EO en de KRO-NCRV en wordt dit jaar opgenomen in Dordrecht.

Meelopen is gratis, maar kan niet zonder aanmelding. De aanmelding begon dinsdag om 14:00 uur. Eerdere edities zaten wel veel sneller vol. "In de Amsterdamse Bijlmer, waar we vorig jaar waren, was de inschrijving binnen tien minuten vol", vertelde Cornelis Vlot van de EO eerder. "Het jaar ervoor, in Leeuwarden, binnen een half uurtje." De verwerking van de aanmeldingen ging dit jaar trager, doordat belangstellenden zich individueel moesten aanmelden. Er kon niet meer meteen voor een hele groep gereserveerd worden. De keuze voor Dordrecht is zeker niet willekeurig. Het is de plaats waar vierhonderd jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling, de Statenbijbel.