Penta College schorst leerlingen vanwege mishandeling Tommy

Het Penta College in Spijkenisse herkent een aantal leerlingen in de filmpjes van de mishandeling van Tommy (15). De jongens zijn direct geschorst. De middelbare school heeft dat gedaan in overleg met de Onderwijsinspectie.

Tommy werd vrijdag door een groep leeftijdgenoten geschopt en geslagen in een parkje bij het Kikkerveen. Hij liep daarbij onder meer een gebroken neus, en een gescheurd oor op. "Leerlingen en medewerkers van onze scholen zijn uiteraard enorm geschrokken van de beelden op het filmpje", laat het Penta College op de eigen website weten. "In onze scholen wordt aan leerlingen en medewerkers ruimte gegeven om hierover met elkaar in gesprek te gaan wanneer daaraan behoefte is." Lees ook: Politie houdt tieners aan voor mishandeling leeftijdgenoot in Spijkenisse De politie heeft maandagavond twee jongens van 14 en 16 jaar opgepakt voor betrokkenheid bij de ernstige mishandeling. Zij hadden zich zelf op het bureau gemeld. Dinsdag werd een derde verdachte aangehouden. Hij is vijftien jaar. De twee filmpjes waarin de ernstige mishandeling te zien is, werden maandag massaal gedeeld op sociale media. Lees ook: Kaartenactie voor mishandelde jongen in Spijkenisse Bewoners van de wijk Waterland, waar Tommy werd mishandeld, zijn een kaartenactie voor hem begonnen.