Woonwagenbewoners, wat zijn dat voor mensen?

Woonwagenbewoners vrezen voor hun cultuur, protesteren en zitten in de koud. Media praten en schrijven regelmatig over deze mensen, maar wie zijn ze? In de nieuwe online serie van RTV Rijnmond komen mensen aan bod waar regelmatig over gesproken wordt.

In de eerste aflevering van de serie Wie zijn hunnie nou?! gaan we langs bij de woonwagenbewoners in Spijkenisse. Zij moeten weg van hun terrein aan de Clara Visserstraat.[article:175540Woonwagenbewoners Spijkenisse moeten vertrekken] Daartegen gingen de bewoners afgelopen jaar in protest. De woonwagenbewoners zijn het niet eens met het 'uitsterfbeleid' van de gemeente. Lees ook: Woonwagenbewoners Spijkenisse: 'we zijn geen meter opgeschoten' Officieel mag het uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe wagens worden geplaatst op plekken waar oude wagens weggaan, niet meer. De woonwagenbewoners in Spijkenisse zien steeds meer plekken verdwijnen en vrezen dat daarmee hun cultuur verloren gaat. Maar wat houdt die cultuur precies in? Bekijk het hier! Volgende week in Wie zijn hunnie nou zie je Frans Meling. Frans zat bij de harde kern van Feyenoord en gaat nog steeds door het leven met een lichaam (inclusief hoofd!) vol Feyenoord-tatoeages.