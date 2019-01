Nieuwe zorgsnufjes op innovatiemarkt Dordts ziekenhuis

De nieuwste snufjes op zorggebied waren dinsdag te bewonderen op de jaarlijkse innovatiemarkt van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Beter, handiger en goedkoper waren de meest gehoorde woorden.

"Die ontwikkelingen zijn niet alleen voor de patiënt", vertelt Susan de Bruin van Alphatron bij de Flexdex, waarmee chirurgen bij kijkoperaties makkelijker kunnen hechten. "Ergonomisch ook beter voor de arts." Bezoekers mogen met de apparatuur oefenen en dat valt in de smaak.

Een stand verderop toont haar collega Edwin Godijn de WellPoint, een bureau met een computerscherm, dat de op een kruk zittende patiënt vertelt hoe die bloeddruk en zuurstofgehalte kan meten: "Dan hoeft er geen zorgprofessional aan te pas te komen."



Op een soort kassabonnetje rollen de geprinte resultaten er uit: "En daarmee kun je naar de arts." De bekende zorgrobots ontbreken ook dit jaar niet, net als toepassingen op basis van virtual reality. Een haal- en brengrobot slalomt tussen de bezoekers door.

Volgens Marcel Wilschut, van de innovatieafdeling van het ziekenhuis, is het geen futuristisch speelgoed: "Alles wat hier staat, is geen toekomst, maar kan nu al toegepast worden. De zorg is lang terughoudend geweest met techniek, maar ziet steeds meer het nut van innovatie."