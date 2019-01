Buurtbewoners Spijkenisse geschokt door brute mishandeling

Bewoners uit de wijk Waterland in Spijkenisse zijn diep geschokt na de mishandeling van de 14-jarige Tommy. De jongen werd vrijdag door een groep jongeren ernstig mishandeld. Een buurtbewoner heeft het vanuit zijn huis allemaal zien gebeuren en is Tommy te hulp geschoten.

"Ik was echt ontdaan dat die jongens zo op hem in bleven slaan. Ze schopten hem recht in zijn gezicht en waren trots dat er bloed op hun schoenen zat. Echt verschrikkelijk vind ik het", zegt een andere bewoner.

Burgemeester Govert Veldhuijzen van de gemeente Nissewaard heeft nog geen contact gehad met het slachtoffer. "Het is nu nog een zaak die bij de politie ligt", zegt Veldhuijzen. "Zij hebben contact met het slachtoffer en zijn ouders. Uiteraard staan wij ook klaar om dingen te doen."

Op sociale media gaan inmiddels de adresgegevens en personalia van de daders rond. "Ik vind het wel echt zorgelijk dat op sociale media allerlei gegevens worden verspreid, die haast uitnodigen om voor eigen rechter te spelen", zegt de burgemeester. "Ik zou echt dringend willen aanbevelen om dat niet te doen. Haal het van sociale media af en laat deze zaak over aan de politie."

De politie heeft vijf minderjarige verdachten uit Spijkenisse aangehouden. Twee zijn er maandag gearresteerd, de andere drie op dinsdag.