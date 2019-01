Deel dit artikel:













Drukste spits ooit, maar in de regio Rijnmond valt het mee Rond Rotterdam zijn weinig verkeersproblemen. Foto: Rijkswaterstaat

De sneeuwval heeft dinsdag voor de drukste spits ooit gezorgd, maar in het Rijnmondgebied was het niet bijzonder druk. De files stonden vooral in het oosten van het land. In totaal ging het rond 17:45 uur om 2296 kilometer.

Het vorige record was 1600 kilometer. Dat was op 11 december 2017. Op veel snelwegen rond Eindhoven, Arnhem en Maastricht reden auto's niet harder dan 30 kilometer per uur. Ook op provinciale wegen werd stapvoets gereden. De ANWB had het niet over chaos, omdat er weinig ongelukken zijn. Veel automobilisten pasten hun snelheid aan vanwege de sneeuwval. In de Randstad was het grotendeels droog. Daar trok de sneeuw aan het begin van de middag over, zonder noemenswaardige verkeersproblemen.