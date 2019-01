Het bijzondere verhaal van Volkan: 'Van de straat naar de keuken'

Als tiener kon Volkan uit Rotterdam-Charlois de verleidingen van de straat moeilijk weerstaan. Maar toen hij een kans kreeg om als kok aan de slag te gaan, pakt hij die met beide handen aan. Inmiddels heeft hij zich opgewerkt tot chef. "Ik wil elke dag beter worden."

"Ik heb de kans gegrepen en niet meer losgelaten", vertelt Volkan trots tijdens het koken. Hij is chef-kok van Obba's Foodbar in de Markthal en Obba's Day & Night in de Witte de Withstraat. Hij begon zijn carrière jaren geleden als stagiaire in de Obba Lounge is de Rijnhaven.

Steun en toeverlaat

De dag dat Volkan het restaurant binnenliep, zal hij niet snel vergeten. "Ik had als jongen van 15 jaar maandenlang vastgezeten en zag mijn kansen somber in", vertelt hij. "Toen ik het tóch het vertrouwen kreeg, heb ik alles op alles gezet."

Maaike Dogan is een van de eigenaren van Obba's. En ze is super trots op Volkan. "Hij is bijzonder", vertelt ze met een trotse blik. "Hij raakt me. Volkan is mijn steun en toeverlaat. Ik pak hem keihard aan, maar daardoor is hij in korte tijd enorm gegroeid."

Bekijk hier de reportage:



Gesloten

De Obba Lounge in de Rijnhaven is inmiddels gesloten. De gemeente gaat het gebied in de Rijnhaven ontwikkelen. Ondanks dat het bedrijf nog twee vestigingen heeft in het centrum van Rotterdam baalt Dogan dat ze Zuid moet verlaten.

"Er zijn prachtige projecten op Zuid", vertelt Dogan. "En daar waren we onderdeel van. Als ik morgen te horen zou krijgen dat we toch weer verder mogen in de Rijnhaven, zou ik zonder twijfel doorgaan."