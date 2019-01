Deel dit artikel:













Poepen in een doos voor een beha'tje van 2,50 Een eerdere uitverkoop in Ahoy

Het is dinsdag stilte voor de storm in Ahoy Rotterdam. Het lingeriemerk Hunkemöller begint een dag later weer met de jaarlijkse uitverkoop. De slipjes en beha's, die je voor een knaak kunt krijgen, doen bij kooplustige vrouwen soms alle gêne verdwijnen.

Hunkemöller hoopt in vier dagen tijd een half miljoen stuks lingerie te verkopen. "We hebben dit jaar de grootste hal van Ahoy Rotterdam gehuurd", vertelt manager Marjan Oosting dinsdag. "De hele dag door komen er vrachtwagens binnen met dozen vol kleding. Vanuit de backstage vullen we steeds de rekken aan waar onze bezoekers komen." Plekje afstaan De lingerie is tijdens de sale in winkels niet verkocht en gaan nu allemaal voor 2,50 euro per stuk in de verkoop. De lage prijzen drijven de dames soms tot rare fratsen. Als mensen na lang wachten de hal eenmaal binnen zijn, willen ze hun plekje ook liever niet afstaan. De lingerie is tijdens de sale in winkels niet verkocht en gaan nu allemaal voor 2,50 euro per stuk in de verkoop. De lage prijzen drijven de dames soms tot rare fratsen. Als mensen na lang wachten de hal eenmaal binnen zijn, willen ze hun plekje ook liever niet afstaan. "Vorig jaar moest een vrouw heel nodig naar het toilet", lacht Oosting. "Die heeft toen haar behoefte gedaan in een doos midden in de hal." De uitverkoop duurt tot en met zaterdag. Het lingeriemerk rekent op zo'n 25 duizend bezoekers.