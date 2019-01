Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sneeuwpret voor leeuwenwelpjes in Blijdorp Foto: Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp

Ze moesten even wennen aan het witte spul onder hun poten. Maar daarna doken de leeuwenwelpen Asha, Reena en Mette vol enthousiasme de sneeuw in. Sneeuwpret in diergaarde Blijdorp!

De Aziatische leeuwen werden in augustus geboren. In het wild worden de dieren ernstig bedreigd en komt de soort alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India. Daar leven ongeveer zeshonderd exemplaren. In december gingen de welpen voor het eerst naar buiten.

Lees ook: Welpjes Blijdorp mochten voor het eerst buitenspelen