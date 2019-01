Weisglas (VVD): stop uitzetten van kinderen

Stephan die terug moet naar Armenië omdat hij niet in aanmerking komt voor het Kinderpardon

Voormalig VVD-Kamerlid Frans Weisglas wil dat zijn partij de uitzettingen van gezinnen met kinderen stopt. Dat is volgens de Rotterdammer een kwestie van goed bestuur nu zoveel partijen in de coalitie voor versoepeling van het kinderpardon zijn.

Zijn partijgenoten van de VVD willen vasthouden aan de uitzettingen. Maar CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat er een uitzetstop moet komen, in afwachting van de uitkomsten van onderzoek naar de asielprocedure.

De Tweede Kamer wil nog deze week een debat over het kinderpardon en de onenigheid, die daarover is ontstaan in de coalitie.