Voormalig winnaar in kwalificatietoernooi ABN AMRO World Tennis Tournament

De inschrijving van het kwalificatietoernooi voor het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament is gesloten. De meest in het oog springende naam is die van Martin Klizan. De Slowaak, momenteel nummer veertig van de wereldranglijst, won in 2016 nog het toernooi in Rotterdam.

Andere grote namen zijn de Fransen Gilles Simon (30) en Jeremy Chardy (36). Het deelnemersveld van het kwalificatietoernooi bestaat volledig uit spelers uit de mondiale top-63. Het kwalificatietoernooi voor het ABN AMRO World Tennis Tournament is in het weekend voor het hoofdtoernooi. Op 9 en 10 februari wordt er dus al getennist in Rotterdam Ahoy.