Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volleybaldames Sliedrecht Sport klaar in Europa Sliedrecht Sport tegen Stiinta Bacau in de CEV Cup

De vrouwen van Sliedrecht Sport zijn dinsdagavond uitgeschakeld in de achtste finales van de CEV Cup, het tweede Europese volleybaltoernooi. Het team van coach Vera Koenen ging in sporthal De Basis met 3-0 in sets onderuit tegen Stiinta Bacau uit Roemenië. Het heenduel werd 3-2 in sets in het voordeel van de Roemenen.

De eerste set was voor Stiinta Bacau (20-25), ondanks dat beide ploegen elkaar daarin lang in evenwicht hielden. Sliedrecht Sport kon ook de tweede set niet pakken (21-25). De blauw-witten schoten in de derde set weliswaar uit de startblokken, maar de Roemeense tegenstander poetste de 11-6 voorsprong voor Sliedrecht Sport nog weg. Uiteindelijk won Stiinta Bacau de derde set (22-25) en was de 3-0 zege voor de Roemenen een feit. Sliedrecht Sport strijdt nog wel om het landskampioenschap en het bekertoernooi. De dames van trainer Koenen zijn in de eredivisie koploper. Kijk hierboven naar het verslag van Sliedrecht Sport-Stiinta Bacau en de interviews met coach Vera Koenen en aanvoerder Carlijn Ghijssen-Jans.