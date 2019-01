Politiebewaking bij huis van mishandelaar Tommy in Spijkenisse

De mishandeling van de 14-jarige Tommy leidt dinsdagavond tot een gespannen sfeer in de wijk De Akkers in Spijkenisse. Voor het huis van een van de verdachten staat permanent een politiewagen. Passanten en buurtbewoners moeten zich legitimeren.

Volgens een ooggetuige wordt er intensief gesurveilleerd en houden ook omwonenden nauwlettend in de gaten wat er op straat gebeurt. Het huis waar een van de verdachten woont, zit volgens de getuige "potdicht". Het is niet duidelijk of het nog bewoond wordt.

Een van de jongens, die Tommy vrijdag in een park in elkaar sloeg en schopte, publiceerde maandagavond zélf zijn adres op social media. "Iedereen bedreigt me, maar niemand doet iets dus hierbij mijn adres", schreef hij. Het bericht is inmiddels verwijderd.

Het was een reactie op dreigementen van anderen om de groep een lesje te leren uit wraak voor het gepleegde geweld. Ook andere adressen van de dadergroep deden de ronde op social media.

Voor de mishandeling van Tommy zitten momenteel vijf jongens vast. Een deel van hen meldde zich zelf op het politiebureau.

Het Pentacollege in Spijkenisse heeft leerlingen die betrokken waren bij de mishandeling geschorst. De voetbalclub deed hetzelfde met betrokken leden.

Inwoners van de wijk Waterland, waar de mishandeling plaatsvond, zijn een kaartenactie begonnen om Tommy een hart onder de riem te steken.