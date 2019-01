Deel dit artikel:













Zwaargewonde Coop-manager ontwaakt uit coma Foto: MediaTV

De bedrijfsleider van de Coop in Ridderkerk, die zaterdag bij een overval zwaargewond raakte, is uit coma ontwaakt. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De overvaller kwam zaterdag rond 19:50 uur de winkel aan het Vlietplein binnen en bedreigde het personeel bij de servicebalie met een mes. Toen de bedrijfsleider klanten en medewerksters tegen hem wilde beschermen, werd hij gestoken met een blauw koksmes. Tekst gaat verder na video

De 40-jarige manager werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een tijdlang kunstmatig in coma is gehouden. De man is vader van drie kinderen. De overvaller is nog altijd spoorloos. Het gaat volgens de politie om een jonge, blanke man. Tijdens de overval droeg hij zwarte kleding. Mogelijk is dinsdag het mes, dat hij gebruikte, gevonden. Het lag in het water van de Singel in Ridderkerk, langs de straat Zwaluw. Lees ook: Zwaargewonde medewerker supermarkt in kritieke toestand in ziekenhuis