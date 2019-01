Hoekse Lijn lijkt opening strandseizoen niet te halen

De Hoekse Lijn loopt opnieuw fikse vertraging op. Probleem blijft de beveiligingssoftware van de metrolijn. De lijn zou aanvankelijk op 1 september 2017 in gebruik worden genomen.

Na alle eerdere tegenslagen zou eind vorig jaar een veiligheidsverklaring voor de software van de lijn moeten zijn afgegeven, maar die deadline is niet gehaald. Nu, een maand later, is de verklaring nog steeds niet binnen en wethouder Visser van Rotterdam weet niet wanneer die wel komt.

Daarmee rijdt de metrolijn tussen Schiedam en Hoek van Holland op zijn vroegst in mei 2019 en komt de opening van het strandseizoen in gevaar. Voor reizigers en voor ondernemers op het strand van Hoek van Holland is dat opnieuw slecht nieuws.

De veiligheidsverklaring is nog niet afgegeven, omdat bij testen nieuwe fouten in de software zijn ontdekt. Zo was bij een testrit de overgang op de Deltaweg in Maassluis niet goed gesloten. Softwareleverancier Bombardier onderzoekt hoe deze fout heeft kunnen ontstaan.

Remmen

Ook zijn er regelmatig verstoringen in het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen die rijden op de baan. Daarop reageert de metro door te remmen, meldt de gemeente Rotterdam.

Rotterdam noemt de nieuwe vertraging een forse tegenvaller en teleurstelling voor de reizigers. Om die te compenseren wordt het vervangend busvervoer voortgezet zolang dit nodig is. "Wij zijn ons ervan bewust dat hierdoor de overlast van extra reistijd blijft voortduren."

Kosten

Elke maand extra vertraging kost de gemeente 1,5 miljoen euro per maand. De gemeente heeft nog een potje voor de maatregelen van 6,5 miljoen euro.

De compensatiemaatregelen en het vervangende vervoer zijn tot en met maart 2019 zijn al gedekt. Maar vier maanden later, eind juli 2019, is dit potje dus leeg.