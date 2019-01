'Plastic afval scheiden binnenkort niet meer nodig'

In het najaar van 2019 opent in Rozenburg een afvalscheidingsinstallatie die plastic verpakkingen en drinkpakken uit het restafval gaat halen. Plastic afval gescheiden inleveren is dan niet langer nodig.

"Rotterdam werkt hard aan een circulaire economie in de stad", zegt Joost van Maaren. Hij is er bij de gemeente Rotterdam mee bezig om ervoor te zorgen dat afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt. "Eigenlijk willen we dat afval op den duur niet meer bestaat. Alles willen we hergebruiken."

Van 500 naar 8500 kilo plastic per dag

Glas en papier worden al jarenlang apart ingezameld. Sinds een paar jaar staan er ook PMD-containers in de stad, waarin mensen plastic- metalen- en drankverpakkingen kunnen weggooien. Dat gebeurt steeds meer. "Je kunt merken dat het leeft onder de Rotterdammers", zegt Jordan Stuij, die de PMD-containers leegt en het afval naar speciale verwerkers brengt. "Toen ze er net stonden, haalden we 500 kilo per dag op. Inmiddels is dat al 8500 kilo."

Plastic uit vuilnis filteren

Toch wordt het aantal PMD-containers niet langer uitgebreid. "Dat is omdat we in het najaar een installatie openen die het plastic uit het restafval kan halen", zegt Joost van Maaren. "Daarmee is het mogelijk om 80 procent van het plastic uit het vuilnis te filteren."

Aanstaande zondag besteedt het programma De Zoekmachine aandacht aan afvalscheiden in Rotterdam.