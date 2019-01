Deel dit artikel:













Twee gewonden bij brand door wasdroger in flatwoning Capelle Foto: MediaTV

In een flatwoning aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel is woensdagochtend brand uitgebroken. Oorzaak van de brand was een droger in de keuken, de vlammen sloegen korte tijd naar buiten. Twee personen hebben rook ingeademd en zijn naar het IJsselland Ziekenhuis gebracht.

De bewoners van het appartement waren zelf naar buiten gegaan en hadden de brandweer opgevangen. Volgens de meldster had zich behoorlijk wat rook in het trappenhuis ontwikkeld. De brand vormde geen gevaar voor de naastgelegen appartementen.