CDA wil giftreinen uit Dordt weg hebben

Het CDA in Dordrecht is verbijsterd dat het nieuwe Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 van burgemeester en wethouders géén prioriteit geeft aan het stoppen met het rijden van giftreinen door de bebouwde de kom van de stad.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is in de Drechtsteden al jarenlang een groot punt van zorg. Hoewel de landelijke overheid allerlei maatregelen heeft genomen om de veiligheid op het spoor te verbeteren, wordt de risiconorm nog altijd vijf maal overschreden.

Dordt is koploper in het lijstje van onveilige spoorsituaties in Nederland. Raadslid Mafalda Weerts vindt het daarom "onvoorstelbaar dat het College geen massale actie voorstelt om deze gevaarlijke treinen van het Dordtse spoor af te krijgen. De veiligheid van onze stad staat hierdoor zwaar onder druk en verdient allerhoogste prioriteit."

Vanuit de Rotterdamse haven rijden jaarlijks duizenden spoorwagons met gevaarlijke stoffen naar België en Duitsland. In 2020 zullen dit jaarlijks 60 duizend treinwagons zijn. Het Dordtse CDA wil daarom dat alles gedaan wordt om die treinen om de stad heen te leiden.

Dat vergt enorme investeringen, bijvoorbeeld in het al bestaande idee om een 'Robel-lijn' aan te leggen. Tot die is aangelegd zouden giftreinen ook kunnen omrijden over de Betuwelijn of de HSL, zo opperen de christen-democraten in Dordrecht.

Ze vinden dat het college van B&W, waarin de partij overigens zelf vertegenwoordigd is, veel meer druk moet uitoefenen op het Rijk, de Tweede Kamer, Europa, de provincie, ProRail en andere belanghebbenden om een alternatieve route te realiseren.