Michiel Kramer keert bij FC Utrecht terug in Nederland

Oud-Feyenoord en Sparta-spits Michiel Kramer keert terug in de Eredivisie. De 29-jarige aanvaller komt transfervrij over van Maccabi Haifa, en tekent bij FC Utrecht. Daar wordt Kramer herenigd met trainer Dick Advocaat, met wie hij vorig seizoen nog samenwerkte bij Sparta.

Zijn periode bij de Kasteelclub verliep allesbehalve succesvol. Kramer mocht na nog geen halfjaar weer vertrekken bij Sparta, nadat hij een enorme schorsing had opgelopen na een trappende beweging in de wedstrijd tegen Vitesse. Eerder was Kramer bij Feyenoord ook al op een zijspoor geraakt, nadat hij vooral tijdens zijn eerste seizoen in de Kuip nog regelmatig het net wist te vinden.

Kramer speelde pas sinds afgelopen zomer in Israël, maar raakte na het vertrek van oud-Feyenoord trainer Fred Rutten uit de gratie. FC Utrecht wordt nu de zesde Nederlandse club voor Michiel Kramer. De boomlange spits speelde naast Feyenoord en Sparta eerder voor NAC Breda, FC Volendam en ADO Den Haag.