Feyenoord verslaat Fortuna dankzij betere tweede helft en is halvefinalist (4-1)

Feyenoord is woensdagavond doorgedrongen tot de halve finale van het KNVB bekertoernooi. In de eigen Kuip werd Fortuna Sittard met 4-1 verslagen. Robin van Persie maakte twee doelpunten voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Sven van Beek en Steven Berghuis bepaalde de eindstand op 4-1.

Feyenoord begon de eerste minuten fel aan de wedstrijd. Nicolai Jørgensen kreeg mede daarom in de eerste minuten de eerste schotkans van de wedstrijd. Zijn inzet belandde naast. Daarna werd het wat onzeker aan Rotterdamse zijde. Fortuna combineerde er op los en kwam tot drie uitstekende kansen. Spits Andrija Novakovich kreeg aan beide kanten van het strafschopgebied een kans om Fortuna op voorsprong te schieten. Maar Kenneth Vermeer, die de geblesseerde Justin Bijlow verving, lag tweemaal uitstekend in de weg.

Grote kansen

In de achttiende minuut kreeg oud-Spartaan Finn Stokkers ook een grote kans. Hij schoot vanaf de rechterkant van het strafschopgebied in het zijnet. Doordat de Limburgers verzuimden de 0-1 te maken, kon Feyenoord opzoek naar de openingstreffer. En met succes. Na een grote kans van Jørgensen, die naast schoot, kwam Feyenoord op voorsprong.

Steven Berghuis gaf de bal mee aan rechtsback Jeremiah St. Juste, die op zijn beurt de bal voorslingerde richting Van Persie. De aanvoerder van Feyenoord maakte de voorzet beheerst af: 1-0. Met die stand zochten de ploegen de kleedkamers op.

Feyenoord wordt beter

Na rust kreeg Feyenoord heel veel kansen om op 2-0 te komen. Zo schoot de ongelukkige Jørgensen tegen de binnenkant van de paal. Na de goede fase van Feyenoord scoorde uitgerekend Fortuna. Novakovich kreeg de bal in de diepte mee van El Messaoudi, kapte Jan-Arie van der Heijden uit, en schoot koeltjes in de rechterhoek: 1-1.

Na een aantal goede kansen kreeg Feyenoord in de 68e minuut een strafschop door een handsbal in het strafschopgebied. De VAR bekeek het incident langdurig, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük mocht toch de bal toch op de stip leggen. Robin van Persie profiteerde en maakte de 2-1.

Uit een hoekschop maakte Sven van Beek met een goede kopbal er in de 81e minuut ook nog 3-1 van. Dat was nog niet het slotakkoord; daar zorgde Steven Berghuis voor. Hij benutte een strafschop in de laatste secondes van de wedstrijd.

Feyenoord plaatst zich door de overwinning voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Wie het daar treft, hoort het zaterdag.

Scoreverloop

34' 1-0 Robin van Persie54' 1-1 Andrija Novakovich68' 2-1 Robin van Persie (strafschop)81' 3-1 Sven van Beek90' 4-1 Steven Berghuis (strafschop)

Volg hieronder onze liveblog over de bekerwedstrijd.