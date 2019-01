Volg Feyenoord - Fortuna Sittard live bij RTV Rijnmond

Robin van Persie in actie tegen Fortuna Sittard, eerder dit seizoen. (Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Na de zeperd afgelopen zaterdag bij PEC Zwolle, hoopt Feyenoord zich woensdagavond tegen Fortuna Sittard te herstellen. In De Kuip speelt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst tegen de Limburgers om een plek in de halve finale van de KNVB Beker, en bij RTV Rijnmond hoef je geen moment te missen.

Uiteraard zijn Dennis van Eersel en Sinclair Bischop present om te kijken of Feyenoord daadwerkelijk revanche kan nemen tegen Fortuna, na de eerdere thuisnederlaag vlak voor de winterstop. De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 19.00 uur, met vanaf 20.45 uur het live verslag van de wedstrijd.