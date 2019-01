Elf jaar cel voor door schulden geplaagde Vlaardinger die zijn vrouw doodsloeg

Een man uit Vlaardingen moet elf jaar de cel in voor het doden van zijn eigen vrouw. De 64-jarige Jan V. had haar in december 2017 met een hard voorwerp op het hoofd geslagen.

De rechter ging woensdag mee met de eis van het Openbaar Ministerie. Het drama speelde zich af op 4 december 2017 in de woning van het echtpaar aan de Churchillsingel in Vlaardingen. Lia Schaap werd daar zwaargewond gevonden en overleed korte tijd later.

Jan V. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van zijn echtgenote. Hij zei dat hij even de deur uit was geweest en bij terugkomst zijn vrouw bebloed op de bank had aangetroffen. Justitie gelooft daar niets van.



Het stel had grote financiële problemen en zou een dag later uit huis worden gezet. Mogelijk was dat het motief achter het drama.