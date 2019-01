Zieke kids bellen met hun tekenfilmheld

Tekenfilmhelden willen in het tweede weekend van februari zieke kinderen een onvergetelijke dag bezorgen. Ze klimmen dan massaal in de telefoon om hun jonge fans te spreken.

Stichting Bekende Belvrienden is een initiatief van stemacteurs die bekende tekenfilmhelden inspreken voor films en tv. De stichting is geïnspireerd op een gelijksoortig project in de Verenigde Staten. Ze doet dit sinds 2012. De acteurs werken vrijwillig mee.

Nico de Neushoorn

Louis van Beek 'doet' onder meer Nico de Neushoorn uit de Boterhamshow. Ook dit jaar werkt hij weer mee. "Het is ontzettend dankbaar om te doen en eigenlijk is elk gesprek bijzonder", is zijn ervaring.

De tekenfilmhelden praten niet over de ziekte van het kind. "Het is juist de bedoeling dat ze hun situatie even vergeten", zegt van Beek. De acteurs krijgen vooraf wat informatie over het kind zodat het gesprek soepel kan verlopen. "Hoewel sommige kinderen zo onder de indruk zijn dat ze helemaal dichtslaan", aldus de stemacteur.