A20 richting Hoek van Holland na ongeval weer open

De A20 richting Hoek van Holland is woensdag vanaf 13.30 uur deels afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Rond 15.00 uur is de weg weer vrijgegeven.

Wat er misging op de A20, is niet duidelijk. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien, dat een auto op de linkerrijbaan op z'n kop tot stilstand was gekomen. Daarbij zou één persoon gewond zijn geraakt.

Na het ongeluk gingen twee van de drie rijstroken dicht. Dat leidde tot enkele kilometers file tussen knooppunt Terbregseplein en de Giessenbrug.