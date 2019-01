Moordenaar Koen Everink moet lening van 66 duizend euro terugbetalen

De 31-jarige Mark de J. uit Rotterdam die is veroordeeld voor de moord op Koen Everink, moet nog steeds 66 duizend euro terugbetalen aan de nabestaanden van Everink. De rechtbank gelooft niet dat hij delen al heeft terugbetaald en nieuwe afspraken maakte met Everink.

De Rotterdammer had 26 duizend euro geleend van Everink zelf, en 40 duizend euro van Tunga Holding, het bedrijf van Everink. De J. zegt dat hij al 42.200 euro heeft afgelost. Hij zou nieuwe afspraken met Everink hebben gemaakt over het terugbetalen van de rest. Dat kan hij niet bewijzen.

Nieuw afspraken

De J. claimt dat hij in januari 2016 tijdens de Australian Open nieuwe afspraken met Everink heeft gemaakt over de leningen. De rechtbank vindt dat ongeloofwaardig, omdat er geen enkel bewijs is van eventuele nieuwe afspraken. Ook heeft de Rotterdammer nooit eerder gesproken over afspraken tijdens de Australian Open.

De rechtbank heeft eerder al bepaald dat de leningsovereenkomst tussen Everink en De J. vernietigd moesten worden, omdat de zakenman misbruik maakte van de gokverslaving van De J. De voorwaarden van de lening gelden niet meer, maar de schuld is blijven staan.

Vorig jaar heeft de rechtbank de Rotterdammer in een uitgebreid vonnis schuldig bevonden aan de moord op Koen Everink. De J. kreeg achttien jaar cel.