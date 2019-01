Lingerie in de uitverkoop: 'Je moet je één keer goed op laten meten'

Nog voor de deuren van Ahoy woensdagmorgen opengingen voor de jaarlijkse uitverkoop van lingeriemerk Hunkemöller, werden in de rij al strategieën uitgewisseld. "Je moet hier eigenlijk geen bh's kopen, je moet hier gewoon voor de strings en de badjassen en de bikini's gaan. Dat is denk ik handiger", zegt een studente.

"Ik wil graag een badjas", legt ze uit. Zo'n pakje weet je wel, voor m'n vriend." Bh's gaan woensdag voor 2,50 euro per stuk over de toonbank. "Het maakt me niet heel veel uit, ik zie wel wat het eindbedrag wordt." Ook is ze niet echt bang voor de competitie. "Ik beuk ze wel weg", zegt ze lachend.

Een andere vrouw is woensdag voor de vierde keer bij de uitverkoop. Je moet je één keer goed op laten meten bij de Hunkemöller, dan weet je precies wat voor bh-maat je hebt. Er zijn heel veel mensen die totaal de verkeerde maat hebben. Dan is het heel belangrijk om jezelf even op te laten meten."