Vriend doodgeschoten Feis: 'Ik weet nog niet precies hoe, maar ik zal er staan'

Rapper Winne gaat door met zijn ODZ 2 Tour. "Feis zou denk ik niet anders willen", schrijft Winne op zijn website enkele weken na de dood van zijn vriend.

De twee maakten dertien jaar geleden voor het eerst samen een album. Vorig jaar verscheen zijn tweede album Oprecht Door Zee. Daarop zijn Feis, Emms, Kempi, Derek Otte, Fresku, Poppe en Melissa Lopes te horen.

"Ik heb wat tijd genomen om na t denken en besloten om de ODZ 2 Tour door te laten gaan. Ik was wel genoodzaakt om een aantal data te verschuiven. Mocht je al een ticket hebben dan is deze gewoon geldig voor de nieuwe datum", schrijft Winne. "Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen, maar ik zal er staan. Kom liefde met me delen."

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag neergeschoten en overleed later die dag in het ziekenhuis. Voorafgaand aan de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam was er volgens getuigen een ruzie in een horecagelegenheid.