Explosie bij Rotterdamse sishalounge was een bomaanslag

De explosie begin december bij sishalounge Villa Blanca in Rotterdam-Delfshaven, was het gevolg van een aanslag. De politie meldt woensdag dat er een zelfgemaakte bom is gebruikt.

Buurtbewoners aan de Schiedamseweg schrokken in de vroege ochtend van 1 december op van een grote klap. De voorgevel van Villa Blanca was zwaar beschadigd en ook de ruiten van omliggende panden gingen aan diggelen. Vanwege instortingsgevaar moest een aantal omwonenden korte tijd hun huis uit.

Uit het eerste onderzoek kwam naar buiten dat er mogelijk gebruik was gemaakt van explosieven. Ook ooggetuigen spraken daarvan. Maar tot nu toe kwam er niets naar buiten. Wel werd de sishalounge op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb voor drie maanden gesloten.

Beelden van de aanslagpleger

Woensdag blijkt dat er sprake is van een doelbewuste aanslag. Volgens de politie is een zelfgemaakte bom tot ontploffing is gebracht bij de sishalounge. Van de man die de bom plaatste, blijken ook beelden te zijn. Die worden donderdag getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond (17.20 uur).

Vaker problemen bij sishalounges

In Rotterdam zijn in het afgelopen jaar zeker vier incidenten geweest bij sishalounges: twee explosies, een beschieting en een grote brand. Volgens de politie is er geen verband tussen de explosies in Villa Blanca en in een portiek aan de Bergsingel en de beschieting van een derde sishalounge.

De grote brand bij sishalounge Comptoir aan de Wijnhaven had volgens een woordvoerder een technische oorzaak.