Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hond jaagt schapen de sloot in Foto: AS Media

Een hond heeft woensdagmiddag een stuk of zeven schapen de sloot ingejaagd in Simonshaven. Een vrouw was haar hond aan het uitlaten op de Lageweg toen het dier plotseling achter een aantal schapen aanrende.

De eigenaresse van de hond werd door het dier meegetrokken het water in. De vrouw wist zelf op de kant te komen. Duikers van de brandweer moesten eraan te pas komen om de schapen op het droge te krijgen. Hoe de schapen eraan toe zijn, is niet bekend.