'Elke stranddag zonder Hoekse Lijn kost 80.000 euro omzet'

Strandondernemers in Hoek van Holland eisen een gesprek met de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser over compensatie nu de Hoekse Lijn opnieuw vertraagd is. De kans wordt steeds groter dat de metro tussen Schiedam en Hoek van Holland niet rijdt tijdens de opening van het strandseizoen en dus vrezen de ondernemers inkomensverlies.

Afgelopen jaar trok de gemeente Rotterdam twee ton uit om het leed voor de Hoekse ondernemers te verzachten. "Daarmee hebben we acties gehouden en evenementen georganiseerd. Toen gingen we er vanuit dat de metro eind 2018 zou rijden, maar nu rijdt hij nog niet", zegt Jacko Roest, voorzitter van de ondernemersvereniging.

Daarom wil Roest opnieuw om tafel met Visser om te kijken hoe de ondernemers gecompenseerd kunnen worden. Daarbij kan hij nieuwe cijfers op tafel leggen. "Op een stranddag komen er met de bus achtduizend mensen minder naar het strand dan toen de trein nog reed", zegt hij. "Als die bezoekers allemaal een tientje uitgeven, scheelt dat 80.000 euro aan omzet op een stranddag." En stranddagen waren er in 2018 veel.

Ondanks de warme zomer waren er in Hoek van Holland minder badgasten dan in 2016 en was de omzet lager. "Dat wil ik niet nog een jaar meemaken en dus wil ik goede afspraken over compensatie met wethouder Visser."

Visser zegt tegen RTV Rijnmond 'zo snel mogelijk' in gesprek te gaan met de ondernemers in Hoek van Holland. Maar hij wil wel wachten totdat hij van softwareleverancier Bombardier meer duidelijk heeft over de oplevering van de metrolijn.