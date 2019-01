Rotterdamse rechter: 'IS-vrouwen' snel uit Syrie halen

De Rotterdamse rechter vindt dat de Nederlandse overheid zes vrouwen op korte termijn uit Syrië moet halen, zodat zij hier kunnen worden berecht. De Nederlandse vrouwen zitten in Koerdische vluchtelingenkampen en zouden lid zijn geweest van IS of een andere terroristische organisatie.

Een jaar geleden gaf de rechter al het 'bevel gevangenneming' voor één vrouw. De rechter constateert dat er sindsdien geen concrete inspanningen zijn gepleegd door de overheid om de verdachte naar Nederland te halen.

De rechtbank heeft de opdracht aan justitie en de Staat daarom aangescherpt, voor in totaal zes vrouwen. Zij zouden vanuit het noordoosten van Syrië naar de grens met Irak moeten worden gebracht en daar overgedragen aan de Koerdische Autonome Regio. De volgende stap is dat de Nederlandse consul-generaal de vrouwen onder zijn hoede neemt en zorgt dat zij in Nederland komen.

De Rotterdamse advocaat André Seebregts staat vijf van de zes vrouwen bij. "Het is een goede beslissing van de rechter, want de Nederlandse overheid heeft tot nu toe niet meer dan het absolute minimum gedaan."

Kinderen

De vrouwen die Seebregts bijstaat, hebben bij elkaar elf kinderen, waarvan een deel in Syrië is geboren. "Er is haast geboden, want Trump heeft aangekondigd de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Dan zouden de Koerden hun zeggenschap mogelijk moeten opgeven en bestaat het gevaar dat de vrouwen in gevangenschap van Assad komen. Zoals bekend, worden in die cellen de mensenrechten op grove wijze geschonden."

Ook de rechtbank verwijst naar de internationale situatie en het mogelijke vertrek van de Amerikanen. "Door het wegvallen van de Amerikaanse steun aan de Koerdische strijdkrachten zouden de machtsverhoudingen in het gebied ten nadele van de Koerden kunnen verschuiven, met als gevolg dat de verdachten uit beeld verdwijnen."

De rechter heeft ook bevolen dat twee mannen naar Nederland worden gehaald. Ook zij worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.