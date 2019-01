Spido blijft na 100 jaar een echte havenbeleving

De Nieuwe Rotterdamsche Courant deed er officieel melding van precies 100 jaar geleden op 24 januari 1919, de oprichting van 'Passagiersdienst Spido, een dienst voor het afhalen van passagiers en schepelingen van in de haven liggende schepen'.

Spido-directeur Leo Blok kijkt terug op de historie van de Spido. "Zo is het begonnen. D.G van Beuningen heeft de Spido opgericht en vanaf dat moment is de havendienst actief."



Na de komst van een vliegveld in de Waalhaven op Rotterdam-Zuid in 1920 werd de Spido meer en meer toeristisch. "Er was veel vraag naar personenvervoer naar die plek. Niet alleen door mensen die met het vliegtuig reisden, maar ook door toeristen die wilden kijken wat daar gebeurde. Dat vliegveld was natuurlijk een noviteit in die tijd."

De ontvangst van toeristen aan boord is sindsdien de kernactiviteit geweest van Spido. Bezoekers uit binnen- en buitenland zijn nog altijd verwonderd over de Rotterdamse haven.

"Men verbaast zich zeker", zegt Spido-kapitein Lieuwe Ferwerda. "Men kent de Rotterdamse haven van Discovery Channel, of van boeken of andere media, maar als je de haven in werkelijkheid ziet, van dichtbij, dan zijn ze vaak echt geïmponeerd."

Om bezoekers een goede havenbeleving te geven moet een rondvaartschip wel dichtbij komen, zegt kapitein Kees Ursinus. "Wij varen op veertig, vijftig meter afstand van die grote schepen. Dat is de beleving, dan zie je pas hoe groot ze zijn. Met name in de havens op de Eerste en Tweede Maasvlakte."

100 jaar Spido wordt op verschillende manier gevierd dit jaar, onder andere met een boek, een tentoonstelling in het Maritiem Museum, de doop van een nieuwe Spidoschip en muzikale optredens op de Tweede Maasvlakte.