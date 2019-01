Deel dit artikel:













'Meelopen in The Passion voelt goed' Lilian Blokland

"Ja, ik kan het iedereen aanraden. Zet het maar op je bucketlist: meelopen in The Passion geeft je een speciaal gevoel." Dit zegt Lilian Blokland, die vorig jaar meedeed in Amsterdam. De duizend plaatsen voor The Passion, dit jaar in Dordrecht, waren deze week in twee uur tijd vergeven.

De populariteit van het muzikale gemoderniseerde Bijbelverhaal over het lijden en de dood van Jezus Christus is groot. "Ik wilde het gewoon een keer beleven, voelen hoe het destijds geweest moet zijn. Maar iedereen beleeft het natuurlijk op z'n eigen manier", denkt Lilian. "Voor mij was het extra bijzonder dat het vorig jaar in Amsterdam gehouden werd. Ik heb er gewoond en de processie begon bij het monument voor de vliegramp in de Bijlmer. Alles bij elkaar vond ik het ronduit indrukwekkend." "Ik zit niet wekelijks in de kerk, maar ben wel katholiek opgevoed. Wat me opviel was de saamhorigheid. In de stoet was het soms stil, op andere momenten werd gepraat en gelachen. Voor iedereen heeft het een betekenis: troost, hoop, liefde."



The Passion wordt altijd opgevoerd op witte donderdag dat dit jaar valt op 18 april. In Dordrecht voert de processie naar de Grote Kerk waar in het naastgelegen Maartensgat een plein wordt aangelegd op drijvende pontons.