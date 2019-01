Openingsavond IFFR: celebs kijken op de rode loper

De 48e editie van het International Film Festival Rotterdam trapt woensdag af met Dirty God, de nieuwe film van de Nederlandse regisseur Sacha Polak. De openingsfilm van het IFFR trekt altijd veel beroemdheden. Onder anderen Gerard Cox, Ebru Umar, Loes Luca en Jules Deelder worden verwacht.

Verslaggever Jacco van Giessen staat bij de rode loper om te kijken wie er hun opwachting maken.

Niet alleen Dirty God gaat in première. Ook Bloody Marie, een nieuwe Nederlandse film met Mark Rietman, Teun Luijkx, Aart Staartjes en Murth Mossel in de hoofdrollen, beleeft zijn wereldpremière op het IFFR. Deze tweede film van regisseur Guido van Driel gaat over een succesvolle striptekenares, die tussen de sekswerkers op de Wallen woont. Drankzuchtig en als een ongeleid projectiel belandt ze van het ene conflict in het andere.

Een andere grote titel die op het IFFR draait, is het veelgeprezen Libanese drama Capharnäum, dat dinsdag een Oscarnominatie ontving. De film, over een arm jongetje in Libanon dat bij zijn ouders wegvlucht en onderdak vindt bij een Ethiopische vluchteling en haar babyzoontje, won tijdens het festival van Cannes onder meer de juryprijs.

Het Filmfestival Rotterdam duurt tot en met 3 februari.