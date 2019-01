De Boekfiets rijdt door Vlaardingen

Een trein rijdt voorlopig nog niet door Vlaardingen, maar de Boekfiets ging vandaag zoals gepland wel de weg op. Bij de start van de Nationale Voorleesdagen werd het voertuig gelanceerd op de Jenaplan basisschool aan de Van Hogendorplaan. 'Praatjesmaker' Jochem van Gelder had de eer als eerste de inhoud van de Boekfiets te gebruiken en te delen met kinderen.

De speciaal ontwikkelde bakfiets is gevuld met kinderboeken, spelmaterialen en een muziekinstallatie. De komende maanden rijdt het boekbeest door Vlaardingen en na de zomer zal ook Schiedam aan de beurt zijn. "Daarna hopen we het concept met veel meer bakfietsen landelijk uit te rollen", zegt initiatiefnemer Eva Thier. "We hebben er nu twee klaar die hier in Vlaardingen gaan rijden."

De Boekfiets van de Stichting Aanzet is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen, het VSBfonds en andere landelijke fondsen die het lezen onder kinderen willen stimuleren. De Stichting Aanzet doet de landelijke coördinatie en hoopt dat veel steden in zullen haken.

Wipneus en Pim

Jochem van Gelder, bekend van het TV-programma, was te gast bij de start van De Boekfiets en las de kinderen voor. De kinderen van de Jenaplanschool vonden het geweldig. Zij kwamen woorden te kort voor de bakfiets met leesvoer. "Mijn vader las mij niet voor uit boeken. Hij had zo'n fantasie dat hij gewoon uit zijn hoofd verhalen vertelde", zegt de kindervriend van Praatjesmakers. "Zelf las ik alles van Wipneus en Pim, maar dit initiatief is zo goed voor de jeugd want het lezen staat onder druk."

De Boekfiets is inmiddels ook geselecteerd voor de stemronde van de campagne 'Help Nederland Vooruit' van een landelijke bank. "Bij genoeg stemmen kunnen we rekenen op meer donaties en dus meer Boekfietsen", legt projectleider Roel Pothoven uit. Er kan via de website worden gestemd.

Van alle gemakken voorzien

"We zoeken ook vrijwilligers die rond willen rijden en kinderen willen voorlezen. Ook voor ouders is het leuk om mee te doen", vertelt Thier. "Lezen en ook voorlezen is gewoon heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen". Van Gelder is in elk geval fan. "En als ik er op wil rijden, is er rekening met me gehouden. Er zit een elektromotor op de Boekfiets, en winterbanden", lacht hij.

Donderdagmiddag zal de Vlaardingse burgemeester Jetten met de fiets kinderen gaan voorlezen op de Prins Willem Alexander school in Vlaardingen. De Boekfiets komt naar je toe deze zomer.