'Daders mishandeling Spijkenisse zaten in tunnel van geweld'

Een duidelijk voorbeeld van groepsgedrag, is de verklaring van socioloog Don Weenink van de Universiteit van Amsterdam voor de mishandeling van een tiener in Spijkenisse, waarvan de video de afgelopen dagen viraal ging op social media.

"De daders proberen zich op te werken in een soort van tunnelgevoel. Een soort van ritme. En wat belangrijk is: er staan vrij veel mensen omheen. Die proberen de boel op te jutten", zei Weenink woensdagavond op Radio Rijnmond.

"Je ziet heel duidelijk dat een van de daders steeds meer geagiteerd raakt en gaat slaan met de vlakke hand en daarbij vloekt en schreeuwt. En hij maakt zichzelf steeds bozer. De omstanders gaan daar in mee. Die willen meer zien, die willen dat het gevecht zich voortzet."

Geschopt en geslagen

De 14-jarige jongen werd vrijdag door een groep leeftijdgenoten geschopt en geslagen in een parkje bij het Kikkerveen. Volgens een buurtbewoner liep hij onder meer een gebroken neus en gescheurd oor op, maar de politie kan dat niet bevestigen.

Woensdag bedankte de jongen in een vrolijk filmpje alle mensen die zich zorgen over hem maken. "Love voor alle mensen die me hebben gesupport en alle steun hebben gewenst. Het gaat nu goed met mij", luidt zijn korte reactie op het Instagram-account van rapper Lexxxus.

Niet zwart-wit

Meerdere medescholieren van de daders en slachtoffer vertelden woensdag aan RTV Rijnmond dat het verhaal minder zwart-wit in elkaar steekt, dan nu rondgaat. Zo zou voor het gevecht iemand door het latere slachtoffer zijn bedreigd met een mes.

De politie heeft vijf tieners opgepakt voor de mishandeling en wil in verband met de jonge leeftijd van de verdachten niet veel kwijt over de zaak. De vijf verdachten zitten vast.