Vader Frenkie de Jong: 'Als klein jongetje had hij het al over Barcelona'

Frenkie de Jong uit Arkel speelt vanaf 1 juli voor FC Barcelona. De vader van Frenkie, John de Jong, is blij voor zijn zoon. "Het is een bijzondere dag", begint De Jong. "Ik ben gewoon aan het werk, maar je wordt platgebeld. Dit maak je niet iedere dag mee, dit is bijzonder."

De afgelopen weken is het gek geweest voor familie De Jong. "Het is al weken aan de gang, die onderhandelingen. De vijf topploegen uit de top-5 competities hadden belangstelling. Dan ga je wegstrepen.

Eerst Juventus wegstrepen, daarna Bayern München. Dus toen bleven PSG, Manchester City en Barcelona nog over. En na lang wikken en wegen is het toch zijn droomclub Barcelona geworden. Als klein jongetje had hij het al over Barcelona, zijn droomclub. En Lionel Messi speelt er natuurlijk ook. Dat is zijn idool, dat vindt hij de beste speler van de wereld. Als je daarmee mag gaan spelen, dan is dat geweldig."

Kansen bij Barcelona

Of zijn zoon meteen een basisspeler is in Barcelona, weet vader John nog niet. "Bij iedere topploeg heb je concurrentie, naar welke ploeg hij ook zou gaan. Hij probeert zijn kans meteen te pakken. Ze zien in hem een 'nummer acht' of een 'tien', dat is aanvallender dan bij Ajax.

Ze hebben daar ook nog Sergio Busquets lopen voor de 'zes-positie' en die is pas 30, dus die kan nog jaren mee. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt in de voetballerij, misschien belandt hij wel op die positie."

Aanpassen

De Jong heeft er zelf wel vertrouwen in. "Altijd als hij op een hoger niveau ging spelen, paste hij zich altijd aan en was hij één van de betere spelers. We hopen dat dat in Spanje weer gaat gebeuren."

Beluister hierboven heel het gesprek met de vader van Frenkie de Jong.