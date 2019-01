Tieners opgepakt voor overval Coop Ridderkerk

De politie denkt de gewelddadige overval op de Coop zaterdag in Ridderkerk te hebben opgelost. Dinsdag zijn twee jongens van 15 en 16 opgepakt, meldt de politie woensdagavond.

Ze zouden met een mes de winkelmanager van de supermarkt hebben neergestoken. De man raakte ernstig gewond en moest enkele dagen in coma worden gehouden.

De twee vermoedelijke daders maakten deel uit van een groep van acht jongeren die dinsdag zijn aangehouden.

De tieners zouden het afgelopen half jaar in hun woonplaats meerdere woninginbraken, straatroven, bedreigingen en mishandelingen hebben gepleegd. De acht horen vrijdag of ze langer in de cel moeten blijven zitten.