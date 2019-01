​‘Driekwart van De Esch wil geen brug, maar tunnel’

Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch zien een nieuwe stadsbrug tussen Feijenoord en Kralingen niet zitten. In een enquête die actiegroep Kerngroep Oeververbinding hield onder de bewoners spreekt ruim driekwart zich uit voor een tunnel. Slechts 11 procent ziet een brug wel zitten.

In november vorig jaar maakte minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de Rotterdamse regio een nieuwe oeververbinding (tunnel of brug) krijgt.

Die komt of tussen Feijenoord en Kralingen te liggen of tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. In tegenstelling tot de gemeente Krimpenerwaard reageerde de Rotterdamse wethouder Bokhove (Infrastructuur) enthousiast: “Wij zien hem graag komen.”

Een kleine 500 bewoners van De Esch vulden de enquête in, er wonen zo’n 4.500 mensen in Den Esch. Komende zomer wordt bekend of de oeververbinding in Rotterdam of bij Ridderkerk komt te liggen. Volgend jaar wordt duidelijk of het een brug of tunnel wordt.