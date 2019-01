Wethouder: Rotterdam The Hague Airport mag niet groeien

Omwonenden Rotterdam The Hague Airport eisen minder nachtvluchten Foto: Marten van Dijl (ANP)

Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is tegen verdere groei van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport. De wethouder van Mobiliteit, Judith Bokhove sluit zich daarbij aan: “Ik zie geen reden om verder uit te breiden.”

CDA-raadslid René Segers diende eind vorig jaar een vijf-puntenplan in waarmee hij de wethouder oproept zich bij de minister hard te maken voor een snellere herziening van het luchtruim. Ook hoopt hij dat de luchthaven gaat krimpen, omdat de overlast bij bewoners te groot is.

Die overlast komt onder meer doordat er steeds lager gevlogen wordt en wordt uitgeweken over woonwijken. Bewoners van de Rotterdamse wijk Hillegersberg deden woensdagavond hun beklag daarover bij de gemeenteraadscommissie.

“Het is niet wenselijk dat er nu van vluchtroutes wordt afgeweken”, zegt Bokhove. Ze geeft aan bij de herziening van het luchtruim ervoor te pleiten dat dat zo min mogelijk gebeurd. “Het krimpscenario zal ik ook bespreken met de minister”, belooft Bokhove.

Buiten de VVD en Denk spreken alle partijen zich uit tegen verdere groei van de luchthaven. Segers is blij met de brede steun, maar heeft nog zorgen. “In Den Haag is het spel op de wagen, dus we moeten nog maar afwachten wat er daar gebeurt.”