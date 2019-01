'Gio' over Feyenoord-Fortuna: 'Van Persie laat weer zien hoe belangrijk hij is'

Feyenoord versloeg woensdagavond Fortuna Sittard in De Kuip met 4-1. Daardoor staan de Rotterdammers in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Trainer Giovanni van Bronckhorst: "Ik ben heel blij en tevreden met het resultaat en dat we door zijn in de beker."

Feyenoord domineerde niet heel de wedstrijd. "Ik denk dat we heel goed beginnen. Maar daarna krijgt Fortuna twee grote kansen. Daar houdt Kenneth (Vermeer, red.) ons heel goed op de been, met twee uitstekende reddingen.

Daarna nemen we de wedstrijd over. We moesten even schakelen omdat we Fortuna iets anders verwachtten. Vanaf dat moment hadden we de controle in de wedstrijd en verdiend op voorsprong kwamen. In de tweede helft hadden we we in de eerste tien à vijftien minuten de wedstrijd moeten beslissen, met alle kansen die we krijgen."

Van Persie belangrijk

Robin van Persie speelde een goede wedstrijd, vond 'Gio'. "We weten de kwaliteiten van Robin. Ik vond hem zaterdag al uitstekend spelen. Vandaag liet hij dat weer zien hoe belangrijk hij is. Niet alleen met zijn scorend vermogen, maar ook met zijn kwaliteit om spelers vrij te zetten voor de goal."

De vraag is of Van Persie zondag tegen Ajax in De Klassieker kan spelen. "Robin voelt zich goed. Hij heeft vaker drie keer in de week gespeeld. Zeker ook in een zaterdag-woensdag-zondag-week. Dat is anders dan zondag-donderdag-zondag. Hij heeft eigenlijk een dag extra om te herstellen. We zullen daar morgen veel energie steken om de ploeg te laten herstellen en klaar te maken voor zondag."

Bekijk hierboven heel het interview met Giovanni van Bronckhorst.